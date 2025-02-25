Украина согласилась подписать соглашение с США о разработке минеральных ресурсов — FT
22:40 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина согласовала с администрацией США условия соглашения о полезных ископаемых после того, как они отказались от требования, согласно которому Украина должна была внести в инвестиционный фонд около $500 млрд. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на окончательную версию соглашения.
В документе от 24 февраля, оказавшемся в распоряжении газеты, не упоминаются гарантии безопасности Украине, которые были одним из условий для заключения сделки со стороны Киева.
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