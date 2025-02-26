США хотели бы покупать у России минералы — Трамп

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США хотели бы иметь возможность закупать минералы у России. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома.

«Я бы хотел покупать минералы на российской земле тоже», — сказал он.