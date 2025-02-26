Почти половина поляков опасается вывода американских войск из страны — опрос

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина (44,6%) жителей Польши опасаются вывода из страны находящихся там американских войск. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром IRBIS по заказу газеты Rzeczpospolita.

Противоположного мнения придерживаются 48,2% респондентов. Социологи отмечают, что опасений из-за теоретически возможного вывода из Польши американских военнослужащих не высказывают главным образом сторонники оппозиционных сил — партий «Право и справедливость» и «Конфедерация».

В свою очередь сторонники правящей партии «Гражданская коалиция» разделились почти поровну — 47% партийного электората боятся ухода из Польши американских войск, а 46% угрозы в этом не видят.

В настоящее время в Польше дислоцированы более 10 тыс. американских военнослужащих.

