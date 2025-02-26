Сбер развивает семейство виртуальных ассистентов для детей

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Сбер стал первой компанией, внедрившей AI-помощника в различные банковские продукты для детей. В ноябре 2024 года в детском банковском приложении СберKids «заговорил» СберКот – виртуальный ассистент, адаптированный под возрастную аудиторию 6-13 лет, голос которого был синтезирован с помощью платформы речевых технологий SaluteSpeech. Всего за три месяца к СберКоту в приложении обратились 5 млн раз, а общее число заданных вопросов превысило 12 млн.

СберКот общается с ребенком в режиме реального времени. Возможности GigaChat позволили стилизовать ответы ассистента под возраст клиентов – так, СберКот говорит на языке, понятном детям, простыми фразами, по-дружески приветствует их.

Юные пользователи интересуются финансами (как проверить баланс, что делать, если потерял карту или забыл пин-код), делятся со СберКотом своими успехами, спрашивают совета, обсуждают любимые фильмы и игры. 60% пользователей приложения на Android-смартфонах воспользовались виртуальным ассистентом, а 25% пользуются им регулярно. В среднем ребенок общается со СберКотом 4 минуты.

В скором времени его можно будет услышать по телефону – виртуальный ассистент при звонке на номер 900 заговорит голосом СберКота. Сейчас 135 тыс. детей ежемесячно обращаются в службу заботы о клиентах, и 88% их запросов уже решаются на уровне виртуального ассистента. В будущем это будет СберКот. Банк приступает к тестированию нового функционала. Алгоритмы банка позволяют определить, что звонит ребенок, и его сразу переключат на виртуального ассистента с голосом СберКота.

Если тестирование голосовой версии пройдет успешно, она будет доступна для всех детей.