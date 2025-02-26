Президент Хорватии: Какие 30 тысяч миротворцев, где они вообще существуют?

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размещение крупного западного миротворческого контингента на Украине невозможно без согласия на это России. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович по итогам встречи в Любляне со своей словенской коллегой Наташей Пирц-Мусар.

«Какие 30 тысяч миротворцев, где они вообще существуют? Давайте представим, что Россия на это согласится, а она не станет, и это уже становится смертельной опасностью для тех, кто должен туда ехать», — приводит слова Милановича его канцелярия.

Как отметил хорватский президент, даже если бы условия в сфере безопасности и политические обстоятельства позволили бы говорить о размещении миротворцев, такого количества личного состава не удалось бы собрать.