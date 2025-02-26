Трамп «поручил» Европе заниматься предоставлением Украине больших гарантий безопасности

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов не намерена предлагать украинским властям какие-то новые гарантии безопасности, этим должна заниматься Европа. Такую позицию изложил американский президент Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета в Белом доме.

«Я не собираюсь предоставлять [новые] большие гарантии безопасности. Пусть этим займется Европа, ведь речь идет о том, что Европа — их сосед», — отметил он.