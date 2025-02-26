В договоре США с Украиной о недрах формулировка о гарантиях безопасности «размыта»… - NYT

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты настойчиво пытались убрать фразу о гарантиях безопасности из соглашения с киевскими властями по полезным ископаемым Украины. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как указывает издание, ссылаясь на украинского чиновника, американская делегация отмечала, что такой пункт «выходит за рамки переговоров о правах на добычу полезных ископаемых».

Формулировка об американских гарантиях, вошедшая в последнюю версию документа, как пишет газета, «размыта и не указывает на конкретные обязательства США по обеспечению безопасности Украины».