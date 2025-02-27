Потерявшийся в горах Китая турист выжил, питаясь 10 дней снегом и зубной пастой

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молодой китайский турист, заблудившийся и проведший 10 дней в горах, выжил, питаясь зубной пастой и снегом. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

По ее информации, 18-летний Сунь Лян предпринял попытку в одиночку преодолеть сложный маршрут, пролегающий по горному хребту Циньлин в провинции Шэньси. Он потерял связь с семьей через два дня, когда его электронные устройства разрядились. Турист пытался идти вниз по течению ручья, но несколько раз упал и сломал правую руку.

Чтобы укрыться от холодного ветра, он соорудил импровизированную кровать из сухой соломы и листьев за большим камнем. Сунь Лян сумел выжить, поскольку пил воду из ручья и ел зубную пасту и снег. Спустя 10 дней его нашли спасатели, которых вызвали обеспокоенные члены семьи.

Туристический маршрут протяженностью 170 км, по которому шел молодой человек, считается одним из пяти самых сложных в Китае из-за непредсказуемой погоды. Как напоминает газета, за последние 20 лет более 50 туристов пропали без вести или погибли на этой опасной тропе.

«Я чувствую страх после этого случая», — написал Сунь Лян на своих страницах в социальных сетях. «Эта местность вообще не пригодна для походов. Ветер был настолько сильным, что я едва мог удержаться на ногах даже с двумя альпенштоками. Снег был таким сильным, что я с трудом мог открыть глаза», — сообщил он, призвав альпинистов и горных туристов не ходить в эти места.