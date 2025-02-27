Почти 900 компаний начали проходить цифровую трансформацию со Сбером в 2024 году
11:11 27.02.2025
Почти 900 компаний среднего, крупного и крупнейшего бизнеса начали проходить цифровую трансформацию со Сбером в 2024 году. Всего же около 3 тыс. компаний уже реализуют совместные проекты со Сбером для своего технологического развития.
Среди участников цифровой трансформации – 260 ключевых холдингов страны (в частности, входящие в них 1200 юрлиц) и около 1800 предприятий среднего и крупного бизнеса. Активнее всего внедряют цифровые продукты банка и партнеров предприятия торговли, телекома, транспорта и недвижимости.
Цифровая трансформация помогает компаниям наращивать свой потенциал – для этого используется аналитика больших данных и инновационные решения. Также бизнес может повысить операционную эффективность – в этих целях Сбер предлагает консалтинговые услуги, оптимизацию рутинных функций. Сбер помогает своим клиентам не только достигать технологической зрелости, но и интегрировать искусственный интеллект в бизнес-процессы – примерно четверть проектов цифровой трансформации приходится на разработку и внедрение AI-продуктов. На базе нейросетевой модели Сбера GigaChat для бизнеса в 2024 году запущено множество пилотов, преимущественно в промышленности и финансовом секторе. Чаще всего это умные помощники для сотрудников, которые дают точные ответы на актуальные вопросы, руководствуясь базой знаний и уже имеющейся у компании информацией.
Одной из компаний, с которой Сбер начал сотрудничать в рамках цифровой трансформации в 2024 году, стала ГК ФСК.
«Компанию ФСК и Сбер связывают многолетние отношения, а в 2024 году мы начали сотрудничество в направлении цифровой трансформации бизнеса, – рассказала директор по цифровой трансформации ГК ФСК Буздалина Марина. – У Сбера большой опыт собственной трансформации и множество успешно реализованных проектов с другими клиентами. Эта экспертиза очень важна для ФСК, и мы рассчитываем, что решения и сервисы компаний Группы Сбер помогут нам быстрее выявлять и устранять узкие места в бизнесе, такие как проектные задержки, неэффективное управление ресурсами и работа с клиентами. В конечном итоге цифровая трансформация будет способствовать ускорению ввода объектов в эксплуатацию и снижению затрат, что особенно важно именно в текущей рыночной ситуации. Мы стремимся к долгосрочному партнерству со Сбером по «цифре», чтобы обеспечить стабильный рост и адаптацию нашей компании к новым требованиям рынка».
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