Европа более не может быть уверена в надежности США как партнера — NBC

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа и ряд других стран более не уверены в том, что США могут быть надежным партнером. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на западных действующих и бывших дипломатов.

Как пишет NBC, политика президента США Дональда Трампа стала фундаментальным сдвигом. После американской резолюции в Совете Безопасности ООН по Украине, угроз ввести пошлины против союзников по НАТО и разговоров о приобретении Гренландии европейские и некоторые другие страны вынуждены приспосабливаться к новой реальности, в которой США больше нельзя считать надежным партнером.