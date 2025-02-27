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НОВОСТИ

Европа более не может быть уверена в надежности США как партнера — NBC

13:32 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа и ряд других стран более не уверены в том, что США могут быть надежным партнером. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на западных действующих и бывших дипломатов.

Как пишет NBC, политика президента США Дональда Трампа стала фундаментальным сдвигом. После американской резолюции в Совете Безопасности ООН по Украине, угроз ввести пошлины против союзников по НАТО и разговоров о приобретении Гренландии европейские и некоторые другие страны вынуждены приспосабливаться к новой реальности, в которой США больше нельзя считать надежным партнером.

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