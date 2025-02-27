Трамп погубит Европу, считает NYT

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стремление президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине и сокращению американских обязательств перед европейскими союзниками приведет к «гибели и разрушению» Европы. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на мнение аналитиков.

По их словам, новая американская администрация видит в Евросоюзе не только конкурента, но и экономическую, и даже идеологическую угрозу. Это подтверждается словами Трампа о том, что ЕС был создан для того, чтобы «пользоваться Соединенными Штатами», а также речью вице-президента США Джей Ди Вэнса на конференции по безопасности в Мюнхене, где он раскритиковал подавление прав и свобод в европейских странах.

«Даже нет сомнения, что он стремится разрушить Европу, начав с Украины», — отметила в беседе с изданием директор итальянского Института международных отношений Натали Точчи.