Трамп погубит Европу, считает NYT
15:00 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стремление президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине и сокращению американских обязательств перед европейскими союзниками приведет к «гибели и разрушению» Европы. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на мнение аналитиков.
По их словам, новая американская администрация видит в Евросоюзе не только конкурента, но и экономическую, и даже идеологическую угрозу. Это подтверждается словами Трампа о том, что ЕС был создан для того, чтобы «пользоваться Соединенными Штатами», а также речью вице-президента США Джей Ди Вэнса на конференции по безопасности в Мюнхене, где он раскритиковал подавление прав и свобод в европейских странах.
«Даже нет сомнения, что он стремится разрушить Европу, начав с Украины», — отметила в беседе с изданием директор итальянского Института международных отношений Натали Точчи.
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