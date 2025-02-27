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НОВОСТИ

Активность иностранной разведки возросла в период СВО — Путин

16:12 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активность иностранных разведывательных служб возросла в период проведения специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ.

«Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки. Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла», — сказал глава государства.

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