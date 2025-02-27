0
0
0
НОВОСТИ

Вернувшихся из зоны СВО экс-заключенных надо встроить в систему пробации — Фадеев

16:32 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступает за то, чтобы бывшие заключенные, которые возвращаются к мирной жизни после участия в специальной военной операции, могли пройти ресоциализацию в рамках запущенной в РФ системы пробации.

«Сегодня такая ситуация, что некоторые военнослужащие, которые возвращаются со СВО, не попадают в зону действия закона о пробации. Это не по чей-то злой воле, так получается потому, что люди, которые находятся в колониях, заранее готовятся к этой пробации, подают документы и на местах уже знают, что они туда прибывают, подыскивают работу, помогают. По военнослужащим сейчас ситуация хуже», — сказал Фадеев на пресс-конференции.

По его словам, центры пробации есть не во всех регионах, а у НКО, которые занимаются этой работой, нет информации, что такие граждане прибывают в их населенный пункт.

«Надо наладить эту работу, прежде всего, это работа информационная. Части, где служат эти люди, которые возвращаются в мирную жизнь, должны информацию подавать в центры пробации, в НКО, уголовно-исполнительные инспекции нужно задействовать в работе с такими людьми», — сказал Фадеев. Он отметил, что пока эта схема не работает.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 27.02.2025
Активность иностранной разведки возросла в период СВО — Путин
0
104
16:07 27.02.2025
Собянин сообщил, что в Москве установят еще 32 тыс. светильников и фонарей
0
108
16:00 27.02.2025
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 240 военных
0
123
15:32 27.02.2025
Запрет на возвращение животного в место его отлова могут закрепить в законе — Останина
0
182
15:12 27.02.2025
Российские войска освободили Никольский в Курской области
0
228
15:00 27.02.2025
Трамп погубит Европу, считает NYT
0
272
14:32 27.02.2025
Владимир Мединский избран председателем правления Союза писателей России
0
260
14:12 27.02.2025
Мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство
0
314
14:00 27.02.2025
В украинском урегулировании никто не ждет легких решений — Песков
0
339
13:32 27.02.2025
Европа более не может быть уверена в надежности США как партнера — NBC
0
387

Возврат к списку