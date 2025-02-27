Вернувшихся из зоны СВО экс-заключенных надо встроить в систему пробации — Фадеев
16:32 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступает за то, чтобы бывшие заключенные, которые возвращаются к мирной жизни после участия в специальной военной операции, могли пройти ресоциализацию в рамках запущенной в РФ системы пробации.
«Сегодня такая ситуация, что некоторые военнослужащие, которые возвращаются со СВО, не попадают в зону действия закона о пробации. Это не по чей-то злой воле, так получается потому, что люди, которые находятся в колониях, заранее готовятся к этой пробации, подают документы и на местах уже знают, что они туда прибывают, подыскивают работу, помогают. По военнослужащим сейчас ситуация хуже», — сказал Фадеев на пресс-конференции.
По его словам, центры пробации есть не во всех регионах, а у НКО, которые занимаются этой работой, нет информации, что такие граждане прибывают в их населенный пункт.
«Надо наладить эту работу, прежде всего, это работа информационная. Части, где служат эти люди, которые возвращаются в мирную жизнь, должны информацию подавать в центры пробации, в НКО, уголовно-исполнительные инспекции нужно задействовать в работе с такими людьми», — сказал Фадеев. Он отметил, что пока эта схема не работает.
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