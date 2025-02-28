Обвиняемый в поставке оружия для теракта в «Крокусе» пытался скрыться от правоохранителей

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Житель Ингушетии Джабраил Аушев, обвиняемый в поставке оружия исполнителям теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье, пытался скрыться от правоохранителей и был задержан лишь после объявления в розыск. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Настоящее уголовное дело возбуждено в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший причинение смерти человеку), по факту совершения террористического акта в концертном зале „Крокус сити холл“. В одном производстве с настоящим уголовным делом соединены ряд уголовных дел. 19 апреля 2024 года обвиняемый Аушев Д. М. объявлен в розыск. 19 июня 2024 года задержан Аушев Д. М., и в этот же день ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 3 ст. 222, п. „а“ ч. 5 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретения и сбыт огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», — сказано в одном из документов, имеющихся в деле.