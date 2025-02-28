Обвиняемый в поставке оружия для теракта в «Крокусе» пытался скрыться от правоохранителей
10:32 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Житель Ингушетии Джабраил Аушев, обвиняемый в поставке оружия исполнителям теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье, пытался скрыться от правоохранителей и был задержан лишь после объявления в розыск. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.
«Настоящее уголовное дело возбуждено в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по п. „б“ ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший причинение смерти человеку), по факту совершения террористического акта в концертном зале „Крокус сити холл“. В одном производстве с настоящим уголовным делом соединены ряд уголовных дел. 19 апреля 2024 года обвиняемый Аушев Д. М. объявлен в розыск. 19 июня 2024 года задержан Аушев Д. М., и в этот же день ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 3 ст. 222, п. „а“ ч. 5 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретения и сбыт огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», — сказано в одном из документов, имеющихся в деле.
НОВОСТИ
- 10:20 28.02.2025
- Трамп не ответил однозначно, будут ли США передавать разведданные Украине
- 10:05 28.02.2025
- КНДР запустила стратегическую крылатую ракету — Ренхап
- 10:00 28.02.2025
- Помощник митрополита Тихона был завербован Киевом под угрозой убийства его родственников
- 09:32 28.02.2025
- В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД КНР Ван И
- 09:25 28.02.2025
- Объявлены победители фестиваля Original+
- 09:20 28.02.2025
- Делегации США и РФ в Стамбуле обозначили шаги к нормализации работы дипмиссий — Госдеп
- 09:05 28.02.2025
- ФСБ пресекла в Москве теракт против митрополита Тихона
- 09:00 28.02.2025
- За ночь над пятью регионами РФ сбиты 22 украинских БПЛА
- 21:30 27.02.2025
- Скончался известный шахматист, 10-й чемпион мира Борис Спасский
- 20:35 27.02.2025
- Европа хочет назначить своего представителя на переговоры по Украине, куда ЕС не приглашали - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать