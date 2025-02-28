Уникальный парад планет первыми увидят на Дальнем Востоке — ученый

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уникальный парад планет можно будет увидеть сегодня по всей стране, первыми редчайшее астрономическое явление смогут наблюдать на Дальнем Востоке, сказал ТАСС российский астрофизик, академик Российской академии наук, главный ученый секретарь Национального центра физики и математики Дмитрий Бисикало.

«Хотя планеты Солнечной системы видны всегда, но не все одновременно. Сегодня по всей стране можно наблюдать это уникальное явление — все планеты на небосводе. Естественно, если позволяют погодные условия. Первыми, конечно, парад планет увидят на Дальнем Востоке», — сказал он.

Семь планет выстроятся в линию по одну сторону от Солнца 28 февраля, большая их часть будет видна всю ночь невооруженным глазом. В следующий раз такая комбинация на небе повторится только в мае 2161 года, сообщил ранее ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.

Вечером 28 февраля Сатурн, Меркурий, Венера, Юпитер и Марс будут видны невооруженным глазом, а Уран и Нептун можно наблюдать в бинокль или любительский телескоп. Желающим рассмотреть планеты важно учитывать, что объекты будут «раскинуты по всему небу».

Наблюдать явление нужно с запада на восток. На западе будет виден Сатурн, рядом с ним можно будет рассмотреть Меркурий и Нептун, а чуть выше — яркую Венеру. На южной части неба будут Уран и Юпитер, ближе к востоку — Марс. Планеты, которые будут находиться на западе, можно увидеть только вечером, так как они, одна за другой, будут уходить под горизонт вслед за Солнцем. Остальные планеты можно будет наблюдать всю ночь.