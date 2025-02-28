Сбер и Почта России выпустили марку с изображением курорта «Манжерок»

11:15

Иллюстрация пресс-службы Сбера



Изображение всесезонного курорта Сбера «Манжерок» появилось на новой почтовой марке. В обращение вышла марка с изображением канатной дороги «Чуйский тракт» курорта. Номинал – 72 руб., тираж марки – 56 000 экземпляров. Она продолжила серию «Курорты России».

Дополнительно изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель. С помощью оттиска такого штемпеля фиксируется важное событие или дата. Эта церемония называется спецгашением, которая в торжественной обстановке также прошла на курорте «Манжерок».

Штемпель действует всего один день, поэтому конверты и марки, на которых появляется специальный почтовый отпечаток, становятся предметом гордости филателистов. Такие экземпляры почтовой продукции попадают в музеи и частные коллекции, становятся уникальными экспонатами.

За последние 20 лет Республике Алтай было посвящено несколько почтовых марок, которые иллюстрировали природные достопримечательности региона. Курорт «Манжерок» стал еще одной визитной карточкой Горного Алтая.

«Выпуск в свет почтовой марки с изображением курорта «Манжерок» – это признание курорта в масштабах всей страны и за ее пределами, а также признание нашего вклада в развитие туризма и сервиса в республике, – отметил Владимир Щербинин, генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок». – Каждая марка – это, безусловно, история, и мы гордимся тем, что «Манжерок» стал частью такого проекта Почты о лучших курортах нашей страны. Это вдохновляет нас продолжать работать еще усерднее. Сегодня мы стремимся привлечь внимание не только российских туристов, но и гостей из других стран, ведь «Манжерок» – это отличное место для отдыха и оздоровления».

Коллекционные марки с изображением курорта продаются в крупных почтовых отделениях страны. Кроме того, можно сделать заказ на сайте АО «Марка», дочерней компании Почты, выпускающей государственные знаки почтовой оплаты в России.

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» предлагает отдых на стыке природы и комфорта. Расположен в живописной местности Республики Алтай. На курорте работает более 50 км трасс различной сложности, что привлекает лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки: от новичков до опытных мастеров. Курорт включает пятизвездочный отель, проект гостиничного комплекса разработан с учетом ландшафта и максимально интегрирован в окружающую среду. На территории курорта также открыты тематический парк «Хранитель Большого Алтая», мультимедийный каток и новые активности – родельбан и тюбинг, которые в том числе являются уникальными для региона.