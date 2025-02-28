В массовом ДТП в Курской области погибли четыре человека, пятеро пострадали

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовое ДТП случилось в 08:20 мск в Курском районе Курской области. Четыре человека погибли, еще пятеро пострадали, их госпитализировали, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

«В результате ДТП четыре человека погибли, пять пострадали и были госпитализированы. Устанавливаются личности погибших и пострадавших участников дорожного движения», — сообщили в пресс-службе.