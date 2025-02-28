Си Цзиньпин назвал РФ и КНР настоящими друзьями, которые прошли множество испытаний

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Пекин являются настоящими друзьями, отношения которых прошли крепкую закалку. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

«Китай и Россия — дружественные соседи, связанные общей границей, а также настоящие друзья, которые прошли множество испытаний», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.