США выдали агреман на назначение нового посла РФ Дарчиева

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты на консультациях в Стамбуле передали официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Дарчиева новым послом России в США. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В ходе состоявшихся 27 февраля в Стамбуле консультаций делегаций России и США по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Никитича Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — информировали на Смоленской площади.