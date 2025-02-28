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НОВОСТИ

США выдали агреман на назначение нового посла РФ Дарчиева

16:45 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты на консультациях в Стамбуле передали официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Дарчиева новым послом России в США. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В ходе состоявшихся 27 февраля в Стамбуле консультаций делегаций России и США по вопросам нормализации функционирования дипломатических представительств двух стран американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Никитича Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — информировали на Смоленской площади.

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