Трамп планирует сделать английский официальным языком США — WSJ

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который впервые за всю историю страны закрепит за английским статус официального языка. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

По их информации, указ отменит федеральный мандат, выданный президентом Биллом Клинтоном (занимал пост в 1993–2001 годах), согласно которому агентства и другие организации, получающие федеральное финансирование, обязаны оказывать языковую помощь лицам, не говорящим по-английски. При этом в документе Белого дома, находящемся в распоряжении The Wall Street Journal, говорится, что агентства по-прежнему смогут предоставлять документы и услуги на разных языках.

Объясняется, что решение о назначении официального языка вызвано стремлением к единству, повышению эффективности работы правительства и обеспечению гражданской активности.

По данным Бюро переписи населения США, более 78% американцев используют в жизни только английский язык. Однако миллионы американских граждан и людей, переехавших в страну, говорят и на других языках, например испанском и китайском. Помимо этого, в США существуют десятки языков коренных американцев.