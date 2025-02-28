Трамп планирует сделать английский официальным языком США — WSJ
17:45 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который впервые за всю историю страны закрепит за английским статус официального языка. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.
По их информации, указ отменит федеральный мандат, выданный президентом Биллом Клинтоном (занимал пост в 1993–2001 годах), согласно которому агентства и другие организации, получающие федеральное финансирование, обязаны оказывать языковую помощь лицам, не говорящим по-английски. При этом в документе Белого дома, находящемся в распоряжении The Wall Street Journal, говорится, что агентства по-прежнему смогут предоставлять документы и услуги на разных языках.
Объясняется, что решение о назначении официального языка вызвано стремлением к единству, повышению эффективности работы правительства и обеспечению гражданской активности.
По данным Бюро переписи населения США, более 78% американцев используют в жизни только английский язык. Однако миллионы американских граждан и людей, переехавших в страну, говорят и на других языках, например испанском и китайском. Помимо этого, в США существуют десятки языков коренных американцев.
НОВОСТИ
- 17:12 28.02.2025
- Гражданину РФ предъявлены обвинения по делу об угрозе взрыва в аэропорту в Дании
- 17:00 28.02.2025
- Искусственный интеллект будет ключевым источником роста в ближайшей перспективе — Силуанов
- 16:45 28.02.2025
- США выдали агреман на назначение нового посла РФ Дарчиева
- 16:12 28.02.2025
- ЕК продолжит настаивать на заключении «мира на основании силы» на Украине — ЕК
- 16:00 28.02.2025
- Заводы на востоке Германии рассчитывают на возобновление поставок газа из РФ — Bloomberg
- 15:39 28.02.2025
- Культурный центр «Москвич» в Текстильщиках открыт после обновления — Собянин
- 15:32 28.02.2025
- Узбекистан пригласил своих граждан вернуться из РФ для строительства района Новый Ташкент
- 15:27 28.02.2025
- В Москве более 1100 парков и других зеленых зон приведены в порядок и созданы с 2011 года
- 15:20 28.02.2025
- Пять главных домов городских усадеб в Москве признали памятниками архитектуры
- 15:12 28.02.2025
- Для перевода в 10-й класс школьники в 12 регионах должны будут набрать минимум по ОГЭ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать