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Усилия Трампа по поиску мира на Украине стали шоком для Киева

20:30 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активные усилия президента США Дональда Трампа по поиску мира на Украине стали шоком для Киева, но там согласились работать с инициативами Вашингтона. Такое мнение экс-посол Соединенного Королевства в России (2004-2008) Энтони Брентон высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС.

«Есть история плохих личных отношений Трампа с [Владимиром] Зеленским. Украинцы были шокированы решением США быстро двигаться в направлении мирного договора. Им пришлось приспособиться к этому и очень напряженно начать работать над тем, чтобы, какими бы ни были условия мирного соглашения, оно не будет принято в ущерб украинским интересам. Это был шок для Украины», — заметил бывший посол.



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