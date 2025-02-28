Усилия Трампа по поиску мира на Украине стали шоком для Киева
20:30 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Есть история плохих личных отношений Трампа с [Владимиром] Зеленским. Украинцы были шокированы решением США быстро двигаться в направлении мирного договора. Им пришлось приспособиться к этому и очень напряженно начать работать над тем, чтобы, какими бы ни были условия мирного соглашения, оно не будет принято в ущерб украинским интересам. Это был шок для Украины», — заметил бывший посол.
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