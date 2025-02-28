Трамп заявил, что Зеленский не готов к мирному урегулированию конфликта

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский не готов к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.



«Сегодня у нас была весьма значимая встреча [с Зеленским] в Белом доме. Мы узнали много такого, что невозможно понять без обсуждения под таким огнем и давлением. Поразительно, что выясняется на эмоциях, и я понял, что президент Зеленский не готов к миру, если в этом будет участвовать Америка, потому что он считает, что наше участие даст ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужны преимущества, мне нужен мир. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», — написал американский лидер после встречи с Зеленским.



