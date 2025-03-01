Маск: Пора разобраться, что на самом деле произошло с сотнями миллиардов, переданных Украине

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), заявил о необходимости проверки выделения Украине военной помощи. Соответствующую публикацию он разместил в пятницу в социальной сети X.

«Пора разобраться, что на самом деле произошло с сотнями миллиардов долларов, переданных Украине», — отметил Маск. Комментируя публикацию одного из пользователей соцсети о том, что DOGE следует провести проверку оказанной Вашингтоном помощи Украине, Маск отметил, что «это было бы интересно».