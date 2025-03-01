Госсекретарь США поделился ответом одного из глав МИД страны ЕС о способе достижения мира на Украине
09:35 01.03.2025
Европа хотела бы, чтобы конфликт на Украине продолжался еще год, надеясь таким образом ослабить Россию. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Марко Рубио.
«Я спрашивал, в чем заключается европейский план по завершению войны. И министр иностранных дел одной страны <…> сказал мне, что план заключается в том, чтобы война продолжалась еще год, чтобы Россия оказалась ослабленной до такой степени, что просила бы мира. <…> Это не очень реалистичный план, на мой взгляд», — сказал руководитель Госдепа, не уточнив, с министром какой именно европейской страны он беседовал.
Рубио также прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая поддержала Зеленского после скандала в Белом доме и утверждала, что «свободному миру нужен новый лидер», роль которого «должны примерить европейцы».
«Я слышал комментарии лидера ЕС, заявившей о необходимости нового лидера свободного мира. Эти люди играют в глупые игры и выступают с подобными заявлениями», — сказал Рубио, отметив, что все еще верит в возможность прекращения боевых действий.
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