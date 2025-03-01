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НОВОСТИ

После «пятничного спектакля в Овальном кабинете» Украина может потерять даже косвенную поддержку США - NYT

11:55 01.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа может прекратить даже косвенную поддержку Украины после переговоров с Владимиром Зеленским, прошедших в пятницу в Белом доме, считает газета The New York Times.

Как отмечает издание, после «пятничного спектакля в Овальном кабинете» представитель администрации Трампа заявил, что американский лидер может принять решение «прекратить даже косвенную поддержку», которая включает обмен разведданными и обучение украинских военных. Поставки боеприпасов и оборудования, одобренные еще бывшим президентом США Джо Байденом, также могут быть «отменены в ближайшее время».

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