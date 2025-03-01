Трамп поручил сотрудникам нацбеза изучить возможность остановки поставок оружия Украине - WSJ

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп поручил сотрудникам национальной безопасности изучить возможности временного или полного прекращения поставок оружия Украине после встречи с Владимиром Зеленским, которая прошла ранее в пятницу в Белом доме. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил изданию, что Трамп действительно приказал сотрудникам по национальной безопасности «рассмотреть вопрос о том, могут ли США временно или полностью приостановить текущие поставки оружия». При этом пока президент США намерен ждать дальнейших действий от украинских властей, добавил источник.