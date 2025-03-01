В Москве работает экстерриториальный избирательный участок для граждан Абхазии

15:59

На экстерриториальном избирательном участка в Москве, где жители Абхазии могут принять участие в выборах президента, отмечается высокая активность избирателей. Сегодня там проводится голосование в рамках второго тура досрочных выборов главы республики. По словам председателя экстерриториальной участковой избирательной комиссии Беслана Кобахия, второй тур по требованиям законодательства, приводится две недели спустя после первого, который состоялся 15 февраля. «Ровно в 8:00 участок открылся. У нас на участке находится член Центральной избирательной комиссии Абхазии, который прикомандирован сюда. Он и в прошлый раз был. Находятся международные наблюдатели, находятся наблюдатели кандидатов в президенты», – сообщил Кобахия, отметив, что желающих проголосовать немало. «У нас сейчас все члены комиссии задействованы, потому что, вы сами видите, поток идет, не останавливаясь», – констатировал председатель к середине дня.

Согласно данным Кобахия, 15 февраля на участке в Москве проголосовали более 2600 человек.

Принявшая участие в выборах солистка Московского музыкального театра «Геликон-опера», заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии Алиса Гицба говорит, что голосование организовано открыто и прозрачно. «В Москве все прозрачно, открыто, замечательная обстановка, все свои, родные, близкие», – говорит артистка. По ее мнению, после выборов Абхазия должна продолжить сотрудничать с Россией. «Самый близкий наш сосед, наш брат и друг – это Россия. Всегда была, будет и останется», – считает артистка.

Напомним, в Москве избирательный участок №4 расположен по адресу улица Шаболовка, д. 36, он будет открыт для голосования до 20:00. Еще один экстерриториальный избирательный участок в РФ - №5, расположен в Черкесске.