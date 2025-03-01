Генсек НАТО: Я сказал Зеленскому, что ему нужно найти способ восстановить отношения с Трампом

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Марк Рютте призвал Зеленского восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом и назвал их перепалку «достойной сожаления». Об этом он заявил в интервью телеканалу Би-би-си.

«Я сказал Зеленскому, что ему нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом и его администрацией», — заявил он. Рютте назвал сам инцидент в Белом доме «достойным сожаления».