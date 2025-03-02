В МВД РФ рассказали, почему заявителю может быть отказано в выдаче загранпаспорта

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы с внутренним паспортом и неверно оформленное заявление являются причинами для отказа в выдаче загранпаспорта. Об этом сообщила заместитель начальника управления паспортной и регистрационной работы главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России полковник полиции Екатерина Сизова.

«На стадии принятия документов может быть отказано заявителю, если у него проблемы с внутренним паспортом (истек срок его действия, он недействительный), отсутствуют фотографии подходящего формата для оформления паспорта, отсутствует военный билет (если гражданин попадает под категорию лиц призывного возраста), имеется недостоверная информация в заявлении (заявление будет возвращено), допущены ошибки в заявлении или не соблюдены формы его заполнения», — рассказала она в эфире программы на радио «Милицейская волна».

По словам Сизовой, отказ можно получить и на этапе рассмотрения документов. «Заявителю будет отказано, если он ограничен в праве на выезд из РФ в связи с осведомленностью о сведениях особой важности либо совершенно секретных сведениях. Также гражданину будет отказано, если он призван на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу», — пояснила замначальника управления. Получить загранпаспорт не сможет также человек, который является подозреваемым, обвиняемым, осужденным за совершение преступления, или уклоняется от исполнения обязательств, наложенных судом. Также отказано будет гражданам, признанным несостоятельными, банкротами.

Кроме того, загранпаспорт могут не выдать служащим в органах ФСБ или уволенным с военной службы в ФСБ.