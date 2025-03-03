Зеленский уверен, что напряженность с США из-за перепалки в Белом доме будет преодолена
09:05 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский уверен, что последствия перепалки в Белом доме с его участием будут преодолены, а Киев и Вашингтон вернутся к конструктивным отношениям. Об этом он заявил в беседе с британскими журналистами в аэропорту Станстед перед тем, как покинуть Соединенное Королевство.
«Я уверен, что нынешняя ситуация будет преодолена», — сказал Зеленский, слова которого приводит телеканал Sky News.
Он заверил, что если будущие переговоры будут конструктивными, то наступят «позитивные результаты».
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