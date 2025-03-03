0
0
53
НОВОСТИ

Зеленский уверен, что напряженность с США из-за перепалки в Белом доме будет преодолена

09:05 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский уверен, что последствия перепалки в Белом доме с его участием будут преодолены, а Киев и Вашингтон вернутся к конструктивным отношениям. Об этом он заявил в беседе с британскими журналистами в аэропорту Станстед перед тем, как покинуть Соединенное Королевство.

«Я уверен, что нынешняя ситуация будет преодолена», — сказал Зеленский, слова которого приводит телеканал Sky News.

Он заверил, что если будущие переговоры будут конструктивными, то наступят «позитивные результаты».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 03.03.2025
«Анора» с Борисовым и Эйдельштейном завоевала «Оскар» в категории «Лучший фильм»
0
0
09:00 03.03.2025
За ночь уничтожены семь БПЛА над тремя регионами РФ
0
74
20:45 02.03.2025
Гарантии безопасности Украины не были темой повестки дня саммита ЕС и НАТО в Лондоне - Туск
0
1116
18:05 02.03.2025
США нужен такой лидер Украины, который может вести дела с США, в какой-то момент с РФ - Уолтц
0
1290
16:20 02.03.2025
На северо-востоке Японии лесные пожары охватили площадь, превысившую 1800 гектаров
0
1281
16:00 02.03.2025
В МВД РФ рассказали, почему заявителю может быть отказано в выдаче загранпаспорта
0
1450
15:15 02.03.2025
В СМИ появилась информация об обсуждениях восстановления работы «Северного потока 2» при участи инвесторов из США
0
1444
13:00 02.03.2025
Американский космический аппарат совершил удачную посадку на Луну и передал первые снимки
0
1659
12:50 02.03.2025
ЦИК Абхазии назвал предварительный итог голосования во втором туре президентских выборов
0
1521
11:35 02.03.2025
Совместное с США голосование в ООН по украинскому кризису ранее «невозможно было представить» - Песков
0
1714

Возврат к списку