ВСУ потеряли более 160 военных и 9 бронемашин на курском направлении за сутки

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли более 160 военных, два бронетранспортера и девять бронемашин на курском направлении за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномета и радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов. 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили там.