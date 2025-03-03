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НОВОСТИ

ВСУ потеряли более 160 военных и 9 бронемашин на курском направлении за сутки

16:12 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли более 160 военных, два бронетранспортера и девять бронемашин на курском направлении за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномета и радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов. 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили там.

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