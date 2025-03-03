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Путин прогнозирует «небольшое сжатие» ввода жилья

17:12 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает, что рынок жилья ждет «небольшое сжатие» из-за высоких ипотечных ставок. Такое мнение он высказал на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Сжатие будет, конечно, небольшое. Надо, чтобы просто не опустилось ниже низшего предела, чтобы потом не вытаскивать [отрасль]», — сказал президент, выслушав доклад о темпах ввода жилья в регионе.

По словам Минниханова, в советское время в Татарстане в год вводилось максимум 1,8 млн кв. метров жилья, сейчас этот показатель составляет 3,45 млн кв. метров. Тем не менее он посетовал, что остро встают «вопросы процентные и ипотечные». «Какие-то решения ищем. Я же еще возглавляю комиссию [Госсовета] „Инфраструктура для жизни“. Будем обращаться [к вам], Владимир Владимирович», — заметил Минниханов.

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