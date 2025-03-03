В украинском правительстве считают, что у Зеленского «мировоззрение школьника» — Der Spiegel
19:20 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский до сих пор обладает «мировоззрением школьника». Об этом заявил украинский высокопоставленный правительственный чиновник журналу Der Spiegel. «У него и сегодня мировоззрение школьника», — приводит его слова журнал.
«Зеленский не просто говорил как популист, он на самом деле так думал», — сказал в свою очередь бывший сотрудник правительства Украины.
Как пишет издание, с момента своего избрания Зеленский был уверен, что достаточно чего-то захотеть, и получится добиться желаемого. Однако у Зеленского не получилось добиться мира на Украине, несмотря на обещания в предвыборной кампании. Точно так же он не смог убедить президента США Дональда Трампа принять его сторону, пишет журнал.
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