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Более 91% установивших самозапрет на кредит воспользовались максимальным уровнем запрета

11:00 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 91% установивших самозапрет на кредит потребителей воспользовались максимальным уровнем устанавливаемого ограничения. Об этом ТАСС сообщили в бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

«Среди всех вариантов самозапретов, предлагаемых к установлению, более 91% потребителей воспользовались максимальным уровнем устанавливаемого самозапрета: для банков и микрофинансовых компаний как с визитом в офис, так и с онлайн оформлением», — говорится в сообщении бюро.

Также, по данным бюро, на население в возрасте от 18 до 65 лет приходится 87% от всех установленных самозапретов. «При этом спрос отмечается как среди молодежи (минимальный возраст установленного самозапрета 14 лет), так и среди людей старших поколений — есть даже люди в возрасте более 90 лет», — отметили в «Скоринг бюро».

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