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Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $71 за баррель

11:05 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $71 за баррель впервые с 9 декабря 2024 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 08:35 мск, цена Brent снижалась на 0,91% — до $70,97 за баррель.

К 08:40 мск фьючерс на Brent немного замедлил снижение и торговался на уровне $70,98 (-0,89%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле снижался на 0,7%, до $67,89 за баррель.

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