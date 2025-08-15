Десять российских студентов получат по 120 тысяч бонусов Спасибо каждый
11:50 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как и год назад, Сбер вновь разыграет 1,2 млн бонусов Спасибо среди всех, кто взял образовательный кредит. На сегодняшний день образовательным кредитом с господдержкой воспользовались более 250 тыс. человек. Спрос на них стабильно растёт — в среднем на 40% в год, показывают данные Сбера. С начала года банк уже выдал 42 тыс. таких кредитов на общую сумму 7,4 млрд рублей, и пик выдач ещё впереди.
Каждый, кто оформит образовательный кредит до 10 сентября 2025 года, автоматически станет участником акции от Сбера. Теперь подать заявку стало ещё проще — это можно сделать в приложении СберБанк Онлайн на Андроид-смартфонах, не потребуется даже идти в офис.
Из всех участников акции случайным образом выберут 10 человек, они будут получать стипендию — по 10 тыс. бонусов Спасибо каждый месяц вплоть до 30 сентября 2026 года. Всего два условия для победителей — вовремя вносить платежи и не погашать кредит досрочно.
«Образовательный кредит прост и понятен. С ним можно осуществить большую мечту — учиться там, где хочется, а не выбирать то, что подешевле. В прошлом году мы выдали 98 тысяч образовательных кредитов с господдержкой и в этом ожидаем прирост на 30–40%. Всего на сегодняшний день образовательным кредитом с господдержкой уже воспользовались более 250 тыс. человек — большинство из них ещё учится. Акцию с бонусами Спасибо мы проводим второй год подряд — участвуют все, кто оформит кредит, ничего дополнительно делать не нужно. Подарочные бонусы можно тратить на повседневные покупки либо копить, чтобы приобрести что-то крупное», – отметил Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка.
У образовательного кредита с господдержкой много преимуществ. Это льготная ставка — всего 3% годовых. Максимальный срок погашения — целых 15 лет после окончания учёбы, потому что во время обучения (и 9 месяцев после него) студент платит только часть процентов. Заёмными средствами можно оплатить и высшее, и среднее профессиональное образование.
При оформлении кредита заёмщику должно быть больше 14 лет, а на момент погашения — не больше 75. Нужен только паспорт и договор с вузом.
