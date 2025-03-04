На Украине недооценили решимость США начать переговоры, считают в администрации Трампа

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все главные советники президента США Дональда Трампа по национальной безопасности согласились с его решением приостановить военную помощь Украине после нескольких встреч по этому вопросу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя администрации американского лидера.

По его словам, Трамп, разгневанный комментариями Владимира Зеленского о нескором завершении конфликта, почувствовал необходимость показать, что он серьезно настроен на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров. «Украинцы не думали, что мы настроены серьезно, — сказал чиновник. — Мы должны были продемонстрировать это».

Трамп сам решит, что считать демонстрацией серьезности намерений Украины начать мирные переговоры, отметил представитель администрации. Неясно, будет ли достаточно подписания Зеленским сделки по полезным ископаемым для возобновления поставок помощи, добавил он.

Как отмечает издание, Белый дом не уточнял, на каких условиях США возобновят военную помощь и будет ли она предоставляться такими же темпами. Ранее Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине, заявил ТАСС представитель Пентагона.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее указала, что администрация США сталкивается с упрямством Зеленского во время переговоров о достижении настоящего мирного соглашения с Россией.