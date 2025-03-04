0
0
185
НОВОСТИ

На Украине недооценили решимость США начать переговоры, считают в администрации Трампа

11:20 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все главные советники президента США Дональда Трампа по национальной безопасности согласились с его решением приостановить военную помощь Украине после нескольких встреч по этому вопросу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя администрации американского лидера.

По его словам, Трамп, разгневанный комментариями Владимира Зеленского о нескором завершении конфликта, почувствовал необходимость показать, что он серьезно настроен на то, чтобы усадить Украину за стол переговоров. «Украинцы не думали, что мы настроены серьезно, — сказал чиновник. — Мы должны были продемонстрировать это».

Трамп сам решит, что считать демонстрацией серьезности намерений Украины начать мирные переговоры, отметил представитель администрации. Неясно, будет ли достаточно подписания Зеленским сделки по полезным ископаемым для возобновления поставок помощи, добавил он.

Как отмечает издание, Белый дом не уточнял, на каких условиях США возобновят военную помощь и будет ли она предоставляться такими же темпами. Ранее Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине, заявил ТАСС представитель Пентагона.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее указала, что администрация США сталкивается с упрямством Зеленского во время переговоров о достижении настоящего мирного соглашения с Россией.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 04.03.2025
ВСУ перебросили свои подразделения из Курской области на юг ДНР — силовики
0
67
12:20 04.03.2025
Большинство находящихся в Польше украинцев не планируют возвращаться — опрос
0
99
12:05 04.03.2025
Маск предложил Зеленскому отказаться от власти и покинуть Украину
0
127
12:00 04.03.2025
62% россиян страдают от стресса из-за переработок
0
131
11:32 04.03.2025
ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Киеву из-за Венгрии — Politico
0
202
11:12 04.03.2025
Python стал самым популярным языком программирования у участников конкурса «Цифровой марафон»
0
194
11:05 04.03.2025
Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $71 за баррель
0
215
11:00 04.03.2025
Более 91% установивших самозапрет на кредит воспользовались максимальным уровнем запрета
0
229
10:32 04.03.2025
Для продолжения войны у Украины не хватит людей, а у США — оружия и денег, заявил Вэнс
0
331
10:20 04.03.2025
Бойцы РФ прорвали оборону ВСУ у Загрызово и продвинулись почти на 1 км — Марочко
0
328

Возврат к списку