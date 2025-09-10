Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря
09:00 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 122 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
«10 сентября с полуночи до 05:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над территорией Брянской области, 17 — над территорией Республики Крым, 12 — над территорией Воронежской области, по 11 БПЛА сбито над территориями Белгородской, Курской областей и Краснодарского края, 9 — над территорией Орловской области, 5 — над территорией Калужской области, 3 — над территорией Рязанской области, по 2 — над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей, 1 — над территорией Тульской области, 15 украинских БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря», — сообщили там.
НОВОСТИ
- 09:32 10.09.2025
- Британия объявила о выделении Украине вооружения на $2,7 млрд
- 09:20 10.09.2025
- В ГД предложили увеличить налоги для сверхбогатых
- 09:05 10.09.2025
- Нетаньяху призвал жителей Газы избавиться от ХАМАС и согласиться на мир на условиях Трампа
- 22:40 09.09.2025
- Новым премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню
- 22:00 09.09.2025
- Третья мировая война уже началась — Мадуро
- 21:20 09.09.2025
- Бюджет Украины на 2026 г. формируют из расчета, что конфликт будет продолжаться — премьер
- 20:40 09.09.2025
- Высшее руководство ХАМАС не пострадало при атаке на Доху — член политбюро
- 20:00 09.09.2025
- Защита «русских церквей» может стать частью сделки по Украине — постпред США при НАТО
- 19:20 09.09.2025
- Стоимость золота обновила исторический максимум, торгуется выше $3 700 за тройскую унцию
- 18:40 09.09.2025
- В федерации сообщили, что в Непале находится много российских альпинистов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать