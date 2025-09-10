0
Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря

09:00 10.09.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 122 украинских беспилотника над регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

«10 сентября с полуночи до 05:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над территорией Брянской области, 17 — над территорией Республики Крым, 12 — над территорией Воронежской области, по 11 БПЛА сбито над территориями Белгородской, Курской областей и Краснодарского края, 9 — над территорией Орловской области, 5 — над территорией Калужской области, 3 — над территорией Рязанской области, по 2 — над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей, 1 — над территорией Тульской области, 15 украинских БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря», — сообщили там.

