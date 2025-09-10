0
0
112
НОВОСТИ

Нетаньяху призвал жителей Газы избавиться от ХАМАС и согласиться на мир на условиях Трампа

09:05 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям сектора Газа с призывом избавиться от власти радикального палестинского движения ХАМАС. Жители анклава должны согласиться на мирное предложение, выдвинутое президентом США Дональдом Трампом, считает он.

«Не дайте этим убийцам сбить вас с пути, встаньте на защиту своих прав и своего будущего, заключите мир с нами, примите мирное предложение президента Трампа. Не беспокойтесь, вы можете это сделать, и мы можем обещать вам другое будущее, но вы должны избавиться от этих людей», — сказал он, выступая на мероприятии в посольстве США, трансляцию откуда вела пресс-служба израильского правительства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 10.09.2025
Британия объявила о выделении Украине вооружения на $2,7 млрд
0
71
09:20 10.09.2025
В ГД предложили увеличить налоги для сверхбогатых
0
98
09:00 10.09.2025
Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря
0
142
22:40 09.09.2025
Новым премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню
0
677
22:00 09.09.2025
Третья мировая война уже началась — Мадуро
0
677
21:20 09.09.2025
Бюджет Украины на 2026 г. формируют из расчета, что конфликт будет продолжаться — премьер
0
600
20:40 09.09.2025
Высшее руководство ХАМАС не пострадало при атаке на Доху — член политбюро
0
669
20:00 09.09.2025
Защита «русских церквей» может стать частью сделки по Украине — постпред США при НАТО
0
646
19:20 09.09.2025
Стоимость золота обновила исторический максимум, торгуется выше $3 700 за тройскую унцию
0
638
18:40 09.09.2025
В федерации сообщили, что в Непале находится много российских альпинистов
0
693

Возврат к списку