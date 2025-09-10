Нетаньяху призвал жителей Газы избавиться от ХАМАС и согласиться на мир на условиях Трампа

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям сектора Газа с призывом избавиться от власти радикального палестинского движения ХАМАС. Жители анклава должны согласиться на мирное предложение, выдвинутое президентом США Дональдом Трампом, считает он.

«Не дайте этим убийцам сбить вас с пути, встаньте на защиту своих прав и своего будущего, заключите мир с нами, примите мирное предложение президента Трампа. Не беспокойтесь, вы можете это сделать, и мы можем обещать вам другое будущее, но вы должны избавиться от этих людей», — сказал он, выступая на мероприятии в посольстве США, трансляцию откуда вела пресс-служба израильского правительства.