В Раде назвали ночным кошмаром приостановку военной помощи США

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приостановка поставок военной помощи Украине со стороны США стала сбывшимся ночным кошмаром для Киева. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Ростислав Павленко.

«Разворачивается сценарий ночного кошмара. Найти выход — это не привилегия, не опция, а обязанность власти, на то она власть с полномочиями и ресурсами», — приводится его мнение в телеграм-канале партии.

Депутат добавил, что выход необходимо найти как можно быстрее, пока ситуация «не дегенерировала до привычного для украинской истории пути».