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Украина не готова к территориальным уступкам по требованию США — Шмыгаль

15:32 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не намерена признавать потерю территорий, если того потребуют США для мирного урегулирования. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телемарафона.

«Если вопрос про то, велись ли конкретные переговоры по территориальной целостности, суверенитету, независимости Украины, то таких переговоров не велось. Мне про это неизвестно. Но в публичной сфере мы слышим заявления, что Украине придется уступить какие-либо территории. С моей точки зрения, <…> это невозможно», — сказал он. По его словам, обсуждать отказ от территорий — «таких полномочий нет, это может решать только народ Украины».

При этом Шмыгаль добавил, что Украина «может вести разговор про мирный план, который будет включать пошаговость при гарантиях безопасности со стороны партнеров». Он не пояснил, что понимает под «пошаговостью».

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