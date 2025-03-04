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НОВОСТИ

Госдума вводит наказание за несообщение о подготовке диверсий

17:00 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект о введении наказания вплоть до одного года лишения свободы за несообщение о подготовке преступлений диверсионной направленности.

Документ внесла в палату парламента группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым в январе этого года. Сейчас нормы статьи 205.6 Уголовного кодекса РФ предусматривают наказание вплоть до одного года лишения свободы за несообщение о подготовке преступлений террористической направленности. Предлагается включить в них и норму, которая устанавливает ответственность за несообщение о лицах, которое готовят, совершают или совершили хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности.

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