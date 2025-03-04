В Чехии зафиксировали перебои с поставками нефти по трубопроводу «Дружба» — портал
18:40 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Чехии зафиксировали перебои с поставками нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил чешский новостной портал novinky со ссылкой на министра промышленности и торговли республики Лукаша Влчека.
Министр утверждает, что перебои с поставками российской нефти не несут угрозы энергетической безопасности Чехии. Причины прекращения транзита не приводятся.
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