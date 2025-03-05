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США развернут новую систему противоракетной обороны Golden Dome — Трамп

11:05 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США планирует разработать и развернуть новую систему противоракетной обороны Golden Dome. Об этом он заявил во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

«Как главнокомандующий, я сосредоточен на создании самой мощной армии будущего. В качестве первого шага я прошу Конгресс профинансировать создание самого современного противоракетного щита Golden Dome („Золотой купол“ — прим. ТАСС) для защиты нашей родины, полностью сделанного в США», — указал он.

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