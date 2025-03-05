В Екатеринбурге задержан мужчина за призывы к поджогам военкоматов
11:32 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге местного жителя, который через соцсети призывал поджигать военкоматы и воинские части коктейлями Молотова. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
«В Екатеринбурге правоохранители задержали местного жителя 2001 года рождения, призывавшего совершать теракты. Задержанный признался, что, находясь в Грузии, он через соцсети призывал поджигать военкоматы и воинские части коктейлями Молотова. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ», — сказал собеседник агентства.
Задержанный систематически употреблял наркотики и психотропные вещества, ранее был судим за их хранение. Кроме того, в ходе протестных акций неоднократно выступал за свободу экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан в РФ иноагентом).
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