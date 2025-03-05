Российские военные освободили Привольное в Донецкой Народной Республике
13:32 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Привольное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики», — указали в ведомстве.
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