РФ нужно привлекать в страну разделяющих ее ценности иностранцев — Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Механизмы возвращения соотечественников в РФ должны быть усовершенствованы. Они также должны затрагивать и желающих переселиться в Россию иностранцев, заявил президент РФ Владимир Путин на колегии МВД.

«Конечно, следует развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения на Родину наших соотечественников, — указал глава государства, — а также тех иностранцев, которые разделяют наши традиционные ценности, хотят жить и работать в нашей стране, а уж тем более — если имеют соответствующие квалификацию образование и нужны нашей экономике».