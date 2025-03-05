Путин заявил о снижении уличной преступности в России

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15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уличная преступность в России снижается, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии МВД.

«Улучшается раскрываемость таких видов преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи. Снизилась и уличная преступность», — сказал глава государства.