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НОВОСТИ

Путин заявил о снижении уличной преступности в России

15:00 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уличная преступность в России снижается, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии МВД.

«Улучшается раскрываемость таких видов преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи. Снизилась и уличная преступность», — сказал глава государства.

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