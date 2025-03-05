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Телефонное и интернет-мошенничество в РФ приобрело недопустимые размеры — Путин

17:46 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает, что интернет-мошенничество в РФ приобрело недопустимые размеры. Глава государства призвал действовать быстро. Такое мнение он высказал на совещании с членами правительства.

«Ситуация, которую мы обсуждаем, является крайне острой. Ущерб для граждан, а значит и для государства, со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие», — констатировал Путин. «Поэтому действовать нужно быстро», — призвал он.

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