Телефонное и интернет-мошенничество в РФ приобрело недопустимые размеры — Путин
17:46 05.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин считает, что интернет-мошенничество в РФ приобрело недопустимые размеры. Глава государства призвал действовать быстро. Такое мнение он высказал на совещании с членами правительства.
«Ситуация, которую мы обсуждаем, является крайне острой. Ущерб для граждан, а значит и для государства, со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие», — констатировал Путин. «Поэтому действовать нужно быстро», — призвал он.
НОВОСТИ
- 17:12 05.03.2025
- США обсуждают с Киевом место, дату и переговорщиков для встречи — Белый дом
- 17:00 05.03.2025
- Военные грузы США перестали отправляться из Польши на Украину — СМИ
- 16:32 05.03.2025
- ГД может 18 марта обсудить исполнение в течение года решения о призыве на срочную службу
- 16:12 05.03.2025
- Директор ЦРУ подтвердил, что США приостановили обмен разведданными с Украиной — Fox
- 16:00 05.03.2025
- РФ проходит через сложный этап истории, сражается за будущее — Путин
- 15:32 05.03.2025
- В России уволился каждый второй участковый полиции — глава МВД
- 15:12 05.03.2025
- ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 215 военных
- 15:00 05.03.2025
- Путин заявил о снижении уличной преступности в России
- 14:32 05.03.2025
- Предложения Европы по Украине никому не интересны — экс-советник Меркель
- 14:12 05.03.2025
- РФ нужно привлекать в страну разделяющих ее ценности иностранцев — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать