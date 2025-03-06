ВСУ наращивают группировку в Северске ДНР и размещают солдат в жилых домах — Марочко

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала недели наращивает группировку войск в городе Северске Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинские солдаты занимают подвалы жилых домов и административных зданий, прячут технику в складских помещениях, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«По информации агентурного источника, с начала недели в населенном пункте Северск наблюдается увеличение численности вооруженных формирований Украины. Украинские боевики занимают подвальные помещения в административных зданиях и домостроениях, вооружение и технику прячут в складских помещениях. <…> Трафик перемещения военных автомобилей по городу увеличился в разы», — отметил эксперт.

Марочко добавил, что в районе детского сада по улице Маяковского противник обустроил огневую позицию реактивной системы залпового огня, а в районе здания полиции по улице Центральной располагается капонир с бронетехникой.